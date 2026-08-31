Girne'deki faciada kayıp sayısı 20'ye yükseldi

(GİRNE) - KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında daha önce sağ ulaşıldığı değerlendirilen iki kişinin de kayıp kişiler arasında bulunduğunun tespit edildiğini belirterek, kayıp sayısının 20 olduğunu açıkladı. Yaşamını yitiren ve kayıp kişilerin isimlerini de açıklayan Üstel, "Şu anda bütün önceliğimiz kayıp 20 kişimize ulaşmaktır. Arama kurtarma ekiplerimiz denizden ve havadan çalışmalarını 7/24 esasıyla sürdürmektedir. Kayıplarımıza ulaşabilmek için devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş durumdadır" ifadesini kullandı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yaptığı açıklamada, "Girne açıklarında yaşanan deniz felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü desteği ve ilgili tüm birimlerimizin yoğun gayretiyle 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam etmektedir" dedi.

Üstel, "Bir yandan denizden ve havadan arama kurtarma faaliyetleri sürdürülürken, diğer yandan Polis Teşkilatımız ve ilgili kurumlarımız tarafından olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik kapsamlı ve titiz çalışmalar yürütülmektedir. Polisimizin yaptığı incelemeler, alınan ifadeler, yolcu bilgilerinin karşılaştırılması ve kişilere tek tek ulaşılarak yapılan teyitler sonucunda, olayın ilk anından itibaren farklı kaynaklardan elde edilen bilgiler yeniden değerlendirilmiş ve en güncel veriler ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda, daha önce kurtarılan kişiler arasında değerlendirilen 2 kişinin, yapılan ayrıntılı inceleme ve teyitler neticesinde kayıp kişiler arasında bulunduğu tespit edilmiştir" ifadesini kullandı.

Üstel, "Gemide bulunan kişilerden 239'una sağ olarak ulaşılmıştır. 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kesinleşmiştir. Kayıp durumda bulunan 20 kişimize yönelik arama kurtarma çalışmalarımız ise devam etmektedir" dedi.

Üstel, hayatını kaybedenlerin ve kayıp durumda bulunanların isimlerini de açıkladı. Buna göre kazada Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir, Nuray Zeytun, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Torer ve Nurcan Hilaloğlu yaşamını yitirdi.

Kazada kayıp durumda bulunan kişiler ise şunlar:

"Ferdi Törer, Mustafa Demir, Mahmut Demir, Özgür Gönül, Anni Azel Hilaloğlu, Şerif Özdemir, Süleyman Erdoğan, Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer, Orhan Bekret, Nazmiye Özbolat, Elmas Demir, İsmail Kurt, Yulia Özcan, Ayhan Özcan, Elife Bayır, Nihat Pancar, Mustafa Kemal Yaralı, Mehmet Bayhan, Mehmet Nuri Ayran."

Üstel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda bütün önceliğimiz kayıp 20 kişimize ulaşmaktır. Arama kurtarma ekiplerimiz denizden ve havadan çalışmalarını 7/24 esasıyla sürdürmektedir. Kayıplarımıza ulaşabilmek için devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş durumdadır. Umudumuzu koruyor, ekiplerimizin yoğun çalışmalarından gelecek güzel haberleri bekliyoruz. Dualarımız kayıplarımızla, hayatını kaybeden vatandaşlarımızla ve umutla güzel haber bekleyen aileleriyle birliktedir."

Kaynak: ANKA