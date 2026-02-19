Haberler

KKTC Başbakanı Üstel, Mersin Valisi Toros'u ziyaret etti

KKTC Başbakanı Üstel, Mersin Valisi Toros'u ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Mersin Valisi Atilla Toros ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında Üstel, şeref defterini imzaladı ve ev sahipliği için teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Mersin Valisi Atilla Toros'a ziyarette bulundu.

Valiliğin açıklamasına göre, Valilik ziyaretinde Üstel, Şeref Defteri'ni imzaladı, Toros ile makamında görüştü.

Üstel, ev sahipliği dolayısıyla Toros'a teşekkür etti.

Vali Toros da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üstel'e programında KKTC Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA " / " + Mustafa Ünal Uysal -
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu

Hastanedeki nöbetini bitirdi, otomobilinde ölü bulundu
Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor

Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Fatih Terim, hayatını kaybeden Sepp Piontek'e veda etti

Eski dostuna veda etti
Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti

Teravihte cemaate kabusu yaşattı! Emniyet hemen harekete geçti