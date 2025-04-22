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KKTC Başbakanı Ünal Üstel'den Mevlüt Çavuşoğlu'na Taziye Ziyareti

KKTC Başbakanı Ünal Üstel'den Mevlüt Çavuşoğlu'na Taziye Ziyareti
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatından dolayı Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, babası vefat eden eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Başbakan Üstel, 17 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat eden Osman Çavuşoğlu için Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesini, Türkler Mahallesi'ndeki baba ocağında ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Yaklaşık 3 saat süren ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

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Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
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