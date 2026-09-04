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KKTC'den AP'ye TSK'ya iftira tepkisi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonunun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY), Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atmak amacıyla inşa edilecek sözde bir anıta kaynak ayrılmasını tavsiye etmesini kınadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonunun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atmak amacıyla inşa edilecek sözde bir anıta kaynak ayrılmasını tavsiye etmesini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "AP Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun 2027 AB bütçesine ilişkin verdiği görüşte, GKRY'nin kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atmak amacıyla inşa etmeyi planladığı sözde anıta kaynak ayrılmasını tavsiye etmesi en güçlü ifadelerle kınanmakta ve tarihi gerçekleri çarpıtmayı amaçlayan bu etik dışı girişim bütünüyle reddedilmektedir." ifadelerine yer verildi.

AB'nin 2027 Mali Yılı Genel Bütçesi kapsamında, GKRY tarafından Avrupa Komisyonu'na bu yönde çağrıda bulunulmasının, "tarihi gerçekleri tamamen çarpıtmaya yönelik asılsız bir itham ve karalama faaliyeti" olduğu belirtilen açıklamada, "Kıbrıs Türk halkını 1963-1974 yılları arasında etnik temizliğe maruz bırakan, sivil halka yönelik sistematik saldırılar düzenleyen Rum paramiliter örgütlerin ve terör örgütü EOKA'nın insanlık dışı eylemlerini örtbas etmeyi amaçlayan bu zihniyet, GKRY'nin Kıbrıs konusundaki yapıcı olmayan ve tek yanlı yaklaşımının yeni bir tezahürüdür." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Mutlu Barış Harekatı'yla Ada'daki Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtarmak amacıyla 1974 yılında gerçekleştirdiği ve Ada genelinde barış ve huzur ortamını tesis eden yasal müdahalesini gölgelemeyi amaçlayan bu siyasi girişim, KKTC nezdinde hiçbir geçerliliğe sahip değildir ve yok hükmündedir. AP ve ilgili AB kurumlarını, Rum-Yunan ikilisinin bu tür manipülatif propagandalarına zemin hazırlamaktan vazgeçmeye, Ada'daki mevcut gerçekler ve iki ayrı halkın varlığı temelinde, KKTC'nin egemen eşitliği ile eşit uluslararası statüsünü dikkate alan uluslararası hukuka uygun, tarafsız ve adil bir tutum sergilemeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA
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