Haberler

Girne'de batan gemide kayıp yakınlarına psikososyal destek

Girne'de batan gemide kayıp yakınlarına psikososyal destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC'nin Girne açıklarında batan Filo Jet gemisinde kaybolanların ailelerine, Türkiye'den gelen 7 kişilik ekip ve Girne Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından psikososyal destek sağlanıyor. Kazada 15 kişi hâlâ kayıp.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolanların ailelerine psikososyal destek verilmeye başlandı.

Girne Limanı önünde bekleyişlerini sürdüren kayıp yakınlarına, Türkiye'den Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen 7 destek personeli ile Girne Sosyal Hizmetler Dairesi görevlileri tarafından psikososyal destek veriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye'den gönderilen ilk ekip, KKTC makamlarıyla işbirliği içinde Girne Limanı'nda yolcu ve kayıp yakınlarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Ekiplerin, Girne'de bulunan kayıp yakınlarının yanı sıra Türkiye'de ikamet eden yolcu yakınlarına da ulaşarak psikososyal destek hizmeti sağladıkları öğrenildi.

Girne'de batan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gemide toplam 267 yolcu ve mürettebat bulunduğuna dikkati çekerek, geminin batmasının ardından 239 kişinin kurtarıldığını, 13 kişinin cenazelerine ulaşıldığını ve kayıp 15 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı.

Batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğu bildiriliyor.

Kaynak: AA
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık

Türkiye'yi sarsan davada yer yerinden oynayacak: Valinin oğlu vurdu
Erdoğan'ın yardımcısına seçim tarihi soruldu! Verdiği yanıt dikkat çekti

Erdoğan'ın yardımcısına seçim tarihi soruldu! Verdiği yanıt dikkat çekti
Bakan Şimşek'ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız noktada değiliz

Bakan Şimşek'ten programa damga vuran itiraf: Açık açık konuşalım...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında polis baskını: 64 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

Polis kapıya dayandı, canlı yayın karıştı: "Açma Hürrem"
Sınava geç kalınca yalın ayak koştu ama yine de yetişemedi! 'Spor oldu'

Yalın ayak koştu, yine de yetişemedi! Yorumu olay
Bakan Gürlek'ten Yeşil Vatan'ı yakanlar için net mesaj! 'Adaletten kaçamayacaklar'

Bakan Gürlek'ten Yeşil Vatan'ı yakanlar için net mesaj!
Sakatlanan Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber

Sakatlanan Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber
Orta Vadeli Program açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi

Orta Vadeli Program açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti
Kürt vatandaşları hedef almıştı! Ağabeyinden açıklama geldi

Kürt vatandaşları hedef almıştı! Ağabeyinden açıklama geldi
ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir! Türkiye için kritik pazartesi

Türkiye için kritik pazartesi! Denizdeki ateşin faturası ağır olacak