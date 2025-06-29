KKKA Hastalığı ile İlgili Bilgilendirme Etkinliği Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı Gerçekleri' konulu söyleşide uzmanlar, hastalığın belirtileri ve erken teşhis için yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi.

Çorum'da Hitit Üniversitesince, Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı Gerçekleri" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Tarihi Veli Paşa Hanı'nda düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Çelikbaş, vatandaşlardan, kene tutunma öyküsü varsa hemen hastaneye başvurmaları gerektiğini söyledi.

Perşembe ve cuma günleri ilçe hastaneleri acil servislerinde görevli sağlık personeline KKKA hastalığıyla ilgili bilgilendirme toplantıları yaptıklarını aktaran Çelikbaş, "Hekimlerimizin de bu konuda uyanık olması gerekiyor. Endemik bölgedeyiz yani bu hastalığın görüldüğü bölgedeyiz." dedi.

Çelikbaş, hedeflerinin erken dönemde hastalığı yakalamak olduğunu belirterek, "Sonunda hayatı tehdit eden bir hastalık." diye konuştu.

Prof. Dr. Nurcan Baykam da KKKA hastalığında ölüm oranının yüzde 5 olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir enfeksiyon için aslında yüksek bir oran. 100 kişiden 5 kişiyi kaybediyoruz. İlk bulgular zaman içinde bazılarında iyileşerek grip gibi bir tablo ile laboratuvar testlerinde, kan testlerinde biraz bozulmalarla seyredip normale dönerken, bir kısım hastada da daha ağır form dediğimiz kanamalarla seyreden, laboratuvar bulgularının çok bozulduğu hayatı tehdit eden boyuta ilerleyebiliyor. Biz sizleri bilgilendirirken o ilk dönemde KKKA hastalığını atlamayalım, yani birçok viral enfeksiyon ya da basit enfeksiyonlarla karışabilir bu konuda duyarlı olmalıyız."

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, etkinliğin sonunda Prof. Dr. Çelikbaş ve Prof. Dr. Baykam'a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
Üsküdar'da rayiç bedel tartışması! Muhtar yüzde 700'lük zamma isyan etti

Yapılan yüzde 700'lük zam mahalle muhtarını isyan ettirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oya'ya cinsel istismarda bulunan sapığın ifadesi ortaya çıktı! Şok detaylar

Oya'ya cinsel istismarda bulunan sapığın ifadesi ortaya çıktı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı

Otobüste etek altı fotoğraf rezaleti! Şüphelinin kimliği şoke etti
Cristiano Ronaldo'dan futbol dünyasını ikiye bölecek açıklama

Cristiano Ronaldo'dan futbol dünyasını ikiye bölen açıklama
Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Sağanak ve rüzgar bekleniyor

Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu

Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Bu takımda forma giyen oyuncular ya kasap ya emlakçı ya da bakkal

Bu takımda forma giyen oyuncular ya kasap ya emlakçı ya da bakkal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.