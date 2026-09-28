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KKE, İsrail'e destek veren Miçotakis'in hukuk söylemini 'kandırmaca' olarak niteledi

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KKE, İsrail'e destek veren Miçotakis'in 'uluslararası hukuk' ve 'meşruiyet' söylemini 'tam bir kandırmaca' olarak niteledi. Miçotakis ise BM 81. Genel Kurulu temaslarında Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve diyaloğa bağlı kaldığını söylemişti.

Muhalefetteki Yunanistan Komünist Partisi (KKE), İsrail'e destek vermesi nedeniyle, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in uluslararası hukuk ve uluslararası meşruiyetten bahsetmesinin "tam bir kandırmaca" olduğunu belirtti.

Miçotakis'in haftalık değerlendirmesinde "uluslararası hukuk" ve "uluslararası meşruiyete" yaptığı atıflar KKE'nin eleştirilerine neden oldu.

Partinin basın ofisinden yapılan açıklamada, "ABD-İsrail'in hukuk dışı müdahale ve savaşlarını destekleyen" Miçotakis hükümetinin "uluslararası hukuk" ve "uluslararası meşruiyete" ilişkin söylemlerinin "tam bir kandırmaca" olduğunu ifade etti.

Miçotakis, hükümetin eylemlerini ele aldığı haftalık değerlendirmesinde BM 81. Genel Kurulu kapsamındaki temaslarına değinerek, "Uluslararası anlaşmaların zorlu bir sınavdan geçtiği bu dönemde, Yunanistan uluslararası hukuk, çok taraflılık ve diyaloğa bağlı kalmakta ısrar etmektedir." demişti.

Kaynak: AA
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