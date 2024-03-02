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Kızının Mülakatlar Nedeniyle Atanamadığından Yakınan Denizlili Köylü Kadın: "Çocuklarımız 'Devlette Annemiz, Babamız Yok' Diyorlar"

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Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan Fatmana Şahbaz, kızının mülakatlar nedeniyle atanamadığından yakındı. Şahbaz, üniversite mezunlarının KPSS'den geçememesi ve devletin mülakat sistemine olan güvensizliklerini dile getirdi. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, bu durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülakatı kaldıracağı sözünü hatırlatarak değerlendirdi.

Denizli'nin Tavas ilçesi Güzelköy'den Fatmana Şahbaz, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'ya Türkçe öğretmeni kızının mülakatlar nedeniyle atanamadığından yakındı. Şahbaz, "Bu üniversite mezunları ne olacak? Çocuklarımız KPSS'ye girdiler. Mülakattan geçemiyorlar. 'Bizim devlette annemiz babamız yok' diyorlar" dedi.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli'nin Tavas ilçesi Güzelköy'ü ziyaret etti. Ekmek yapan kadınlarla sohbet eden Biçer Karaca'ya Güzelköylü Fatmana Şahbaz, Türkçe öğretmenliği bölümünden mezun kızının  mülakat nedeniyle atanamadığından yakındı. Şahbaz, "Bu üniversite mezunları ne olacak? Çocuklarımız KPSS'ye girdiler. Mülakattan geçemiyorlar. Bizim devlette annemiz babamız yok diyorlar" dedi.

Biçer Karaca'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mülakatı kaldıracağız" sözünü hatırlatması üzerine Fatmana Şahbaz, "Çocuklar üzgün şu anda. Stresten boyun fıtığı mı dersin, hastalık mı dersin… 'Çalışıyoruz çalışıyoruz olmuyor' diyorlar" diye konuştu.

Kızının umutsuz olduğunu söyleyen Şahbaz, "'Kızım biz 4 sene boşuna mı okuduk' diyor. Çocuklar stres oldukça biz de stres oluyoruz. Türkçe öğretmeni, aldığı puan 80 ama atanamadı" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Gülizar Biçer Karaca Denizli KPSS Güncel Haberler

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