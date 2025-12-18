Haberler

Seyit Muhammet'in öldürülmesine ilişkin davada, mobese kayıtları istendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da kızının eski sevgilisi Seyit Muhammet Talay'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Ömer Sıcak'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi. Olayın gerçekleştiği bölgede mobese kayıtlarının yeniden istenmesine de karar verildi.

ANTALYA'da kızının eski sevgilisi Seyit Muhammet Talay'ı (27) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Ömer Sıcak'ın (50) tahliye talebi reddedilirken, mahkemeye ulaşmayan olayın gerçekleştiği bölgedeki mobese kayıtlarının yeniden istenmesine karar verildi.

Olay, 25 Aralık 2024'te Aksu ilçesinde meydana geldi. Seyit Muhammet Talay, sevgilisi A.S. (24) ile ayrıldıktan sonra iddiaya göre kızın ailesi ile aralarında husumet başladı. Talay, olay günü A.S.'nin evinin önünden aracıyla geçtiği sırada eski sevgilisi ve kardeşleri ile tartıştı. Genç kızın babası Ömer Sıcak ve aile bireylerinin gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Seyit Muhammet Talay bıçaklandı. Talay, babası Ramazan Talay ve kuzeni Serdar Elgün'ü arayıp bıçaklandığını söyledi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Seyit Muhammet Talay, ihbarla olay yerine gelen polise, bilincini kaybetmeden önce kendisini bıçaklayan kişinin Ömer Sıcak olduğunu söyledi. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Talay, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ömer Sıcak tutuklanırken, kızları A.S., D.S. ve S.T. serbest bırakıldı. Ömer Sıcak, kızları A.S. ve D.S. hakkında 'Kasten öldürme', S.T. hakkında 'Suç delillerini gizleme, yok etme' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede; Ömer Sıcak, A.S. ve D.S.'nin birlikte hareket ettikleri, maktul yaralı haldeyken A.S. ve D.S.'nin saldırmaya devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜLER BULUNAMADI

Tutuklu sanık Ömer Sıcak ile tutuksuz sanıklar A.S., D.S. ve S.T., Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Olay günü bölgedeki güvenlik kameralarına ilişkin istenen görüntülerin bulunamadığı belirtildi. Olaydan önce çekildiği iddia edilen görüntüler de mahkemede izletildi. Videoda, maktulün sanık A.S.'nin evinin önünden geçtiği ve tartışma yaşandığı görüldü.

ANNE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Şikayetinin devam ettiğini kaydeden maktulün babası Ramazan Talay, "Videoda, 'Polisi aradık' diyorlar. Ama polisi aramamışlar. HTS kayıtlarında çıkmadı" dedi.

Olayda kullanıldığı iddia edilen bıçağı S.T.'nin ulaştırdığını belirten anne Sevim Talay ise "O bıçağı S.T. getirmiş, babasının eline vermiş. Selahattin D. anlattı, 'Çocuğu gözümün önünde parçaladılar' demiş. Gereğinin yapılmasını istiyorum" diye konuştu. Anne Talay, duruşmada gözyaşlarına hakim olamadı.

'SAĞLIK SORUNLARIM VAR'

Tutuklu sanık Ömer Sıcak ise "Yalan beyanlarla mahkemeyi yanıltmaya çalışıyorlar. HTS kayıtlarıyla da bellidir. Olayın en iyi tanığı benim. Burada sağlık sorunlarım var. Zor durumdayım. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, yeni 2 tanığın dinlenmesine, mahkemeye ulaşmayan olayın gerçekleştiği bölgedeki mobese kamera kayıtlarının yeniden istenmesine, Ömer Sıcak'ın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklar A.S., D.S. ve S.T.'nin adli kontrol hükümlerinin sürmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

İrem BAŞDAŞ/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var

Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var
Bahçeli: İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok

Öcalan serbest kalır mı? Bahçeli'den sürece dair yeni çıkış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok

Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok
Konya'daki apartman faciasında kritik rapor: Bodrum duvarları ince yapılmış

Konya'daki facia göz göre göre gelmiş! Rapordaki bir detay korkunç
Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde

Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Onur Akın'a klip çekimleri sırasında at çarptı

Ünlü şarkıcıya klip çekimi sırasında at çarptı
Yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanına hapis cezası

Yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanına hapis cezası
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Yeşilçam'ın ünlü ismi Engin Çağlar'ın vefatıyla ilgili davada yeni gelişme

Yeşilçam'ın ünlü isminin vefatıyla ilgili davada yeni gelişme
İddialar art arda geliyor! Boğaz'daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler

Yalıda grup seks iddiası! Telefon yasak, uyuşturucu serbest
title