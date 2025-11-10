Kızından Organ Nakliyle Hayata Döndü

Erzurum'da karaciğer yetmezliği olan ve nakil için yaklaşık 50 kilo veren 69 yaşındaki Süleyman Cabir Öğülmüş, kızından nakledilen karaciğer dokusuyla hayata tutundu.

Erzurumlu 6 çocuk babası Öğülmüş'e yaklaşık 3 yıl önce karaciğer yetmezliği teşhisi konularak tedavi başlandı.

Bir süre sonra hastalığı ilerleyen ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne başvuran Öğülmüş'ten 149,5 kilo olduğundan fazla kilolarını vermesi istendi.

Diyet ve sporla 1 yıl içinde yaklaşık 50 kilo vererek 100 kiloya düşen Öğülmüş için geçen yıl acil nakil gerektiği belirtildi. Öğülmüş'ün en küçük kızı Merve, çok sevdiği babasına "ciğerinden bir parça" verebilmek için hastanede tetkik yaptırdı.

Tetkiklerde karaciğerin nakle uygun görülmesi üzerine kızından alınan karaciğer dokusu, Prof. Dr. Gürkan Öztürk başkanlığındaki ekip tarafından Öğülmüş'e başarıyla nakledildi.

Organ naklinden önce fazla kilolarıyla verdiği savaşı kazandı

Nakil sonrası sağlığına kavuşan Cabir Öğülmüş, AA muhabirine, Prof. Dr. Öztürk'ün, organ nakli için kilo vermesini istemesi üzerine diyet ve spora başladığını söyledi.

Bu süreçte çok çaba gösterdiğini anlatan Öğülmüş, "Gürkan hocam 'kilo vermezsen ameliyat edemeyiz, sonun iyi olmaz, hastalık ilerler' dedi. Durumun ciddiyetini kavradım ve diyete uyduk. 149 kilo 50 gramdan 100 kiloya düştüm. Bu süreçte fazla yemedim, içmedim, hastaneye kadar yaya gidip geldim, spor yaptım." dedi.

Öğülmüş, süreçte çocuklarının organ bağışçısı olduğunu ancak ilk başta kabul etmeyip kadavradan bekleme listesine yazıldığını anlattı.

"Bana '15-20 gün içinde nakil olmazsan öleceksin' denildi"

Karaciğerinden doku bağışlayan kızının henüz yeni evlendiğini söyleyen Öğülmüş, şöyle devam etti:

"Kızım ağlayıp sızlamış, o vermek istedi. Allah ondan razı olsun, ciğerini taşımak çok büyük duygu, yeni doğmuş gibiyim. Evladınız sizi ölümden çekmiş kurtarmış. Bana '15-20 gün içinde nakil olmazsan öleceksin' denildi, bir nevi beni kuyudan çıkardı, kızımın sayesinde hayata tutundum, herkesi bağışçı olsun, bu çok büyük sevap. Vatandaşlar bu konuda duyarlı olsun. Organlar toprakta çürüyüp gidecek, çürüyene kadar vatandaşa faydası olsun."

Öğülmüş, kızının nakil konusundaki kararını bilmediğini aktararak, "Ablalarının dokusu da uyuyordu, hoca ile görüşmüşler, Merve ısrarcı olmuş, benim haberim yoktu. Ben sadece zayıflamaya bakıyordum, en son ameliyata 1 gün kala kızımın organ bağışladığını öğrendim. Kızıma ne yapsam azdır, dünyayı bağışlasam yine yetmez, canımdı ciğerim oldu." diye konuştu.

Nakli yapan Prof. Dr. Öztürk'e ve tedavi sürecinde destek veren merkez sorumlusu Doç. Dr. Necip Altundaş ile ekibine teşekkür eden Öğülmüş, merkezdeki hizmet ve personelden çok memnun kaldıklarını dile getirdi.

Eşi Emine Öğülmüş de organlarını bağışlamak istediğini ancak hem kalp hastalığı hem de nakle uygun görülmediğini belirterek, "Benim tutmadı, tutsaydı herkesten önce eşime organlarımı verirdim. Eşim önceden çocuklardan kabul etmiyordu, çaresiz kalınca oldu. Şimdi eşimin düzeldiğini gördüğüm için çok mutluyum, kızım da iyi oldu. Buranın doktorlarına diyecek laf yok, Allah hepsinden razı olsun." dedi.