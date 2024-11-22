Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde Anjiyo Ünitesi Hizmete Girdi

Mardin'de Kızıltepe Devlet Hastanesinde Anjiyo Ünitesi hizmete girdi.

Kızıltepe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Lokman Adıgüzel, hastanelerinde daha önce anjiyo ünitesi bulunmadığından dolayı bugüne kadar hastaları Mardin'e veya çevre illere sevk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Kurulan cihazla birlikte sevkin önüne geçtiklerini ve artık hem tanı hem tedavi yapabildiklerini ifade eden Adıgüzel, ilk vakaya da başarılı bir şekilde müdahale ettiklerini belirtti.

Adıgüzel, "Başta Kızıltepe olmak üzere bütün Mardin'imize hayırlı olsun. Katkılarından dolayı da Sağlık Bakanlığımıza ve İl Sağlık Müdürlüğümüze çok teşekkür ederiz." dedi.

Kardiyolog Uzman Doktor Mehmet Ali Işık da bölgede kalp damar hastalıklarının yaygın görüldüğünü belirterek, anjiyo üniteleri sayesinde hastalara zamanında müdahale edilebildiğini aktardı.

Işık, "İlk vakayı saat 04.00'te aldık. Kalp krizi geçiren hastanın tıkanan damarlarını ünite sayesinde açtık. 55 yaşlarında erkek bir hasta ilk defa bir kalp krizi geçirmiş daha önce hiçbir hastalığı yok göğüs ağrısı şikayeti ile geldi. Ana damarda yüzde 100'lük bir tıkanma vardı. Diğer damarında da yüzde 90 pıhtı vardı. Başka bir yere gitseydi yetişemez, hayatını kaybederdi. Arkadaşlarımızla beraber damarını açtık. Şu an hastanın hem kalbi hem tansiyonu hem de genel sağlığı iyi durumda." diye konuştu.

Işık, ünitenin Kızıltepe ilçesine kazandırılmasında emeği geçen Sağlık Bakanlığına ve İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kalp krizi geçiren ve Kızıltepe Devlet Hastanesinde anjiyo ünitesi sayesinde tedavi edilen Zeyni Erdem, bu üniteyi ilçeye kazandıran herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Sağlığına kavuştuğunu anlatan Erdem, hastanede sunulan sağlık hizmetinden de çok memnun kaldığını ifade etti.

Erdem, "Yiyorum, içiyorum, konuşuyorum Allah'a çok şükür. Allah doktorları başımızdan eksik etmesin." dedi