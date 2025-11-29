Haberler

Kızıltepe'deki Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı, 13 Tutuklama

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki kuyumcu arasında başlayan kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kavga sonrası gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı'nda iki kuyumcu arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıktan serbest bırakıldı, diğerleri mahkemeye çıkarıldı.

Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçede, 27 Kasım'da iki kuyumcu arasında başlayan tartışma yakınlarının karışmasıyla sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüşmüş, kavgada Ulaş D. hayatını kaybetmiş, Şirin D. (35), Diyar A. (25) ve Abdurrahman A. (51) yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
