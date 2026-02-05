Haberler

Kızıltepe'de tahrip olan köprünün yerine yenisi yapıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tahrip olan köprünün yerine yenisinin inşa edilmesiyle ulaşım yeniden güvenli hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi, kuvvetli yağışların ardından sıkıntılı olan altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dere üzerinde tahrip olan köprünün yerine yenisi inşa edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, kuvvetli yağışların ardından zarar gören altyapı noktalarında hızlı ve kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Işıklar Mahallesi'nde dere üzerinde tahrip olan köprünün yerine yeni köprü inşa edilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmayla bölgede ulaşım yeniden güvenli hale getirilirken mahalle sakinlerinin günlük yaşamında yaşanan aksaklıklar giderildi.

İnşa edilen yeni köprü sayesinde hem yaya hem de araç trafiği sorunsuz bir şekilde sağlanmaya başlandı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
