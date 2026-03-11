Haberler

Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Nalin Osman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Nalin Osman (26), kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Osman'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, gözaltına alınan araç sürücüsünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

