Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Olay sonrası 10 kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Suud Ç. (56), S.Ç, A.Ç. (54), D.Ç. (52), S.A. (24) ve M.A. (30) silahla yaralandı.

İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Suud Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

