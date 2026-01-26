Mardin'de hastane önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki özel bir hastanenin önünde meydana gelen silahlı kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay sonrası hastalar çevredeki diğer hastanelere yönlendirildi ve gözaltı sayısı 10'a çıktı.
HASTALAR BAŞKA HASTANELERE YÖNLENDİRİLDİ
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel bir hastanenin önünde iki grup arasında çıkan, Suud Çeçen'in (56) öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın ardından hastanede tedavi gören hastalar, ambulanslarla çevredeki diğer hastanelere yönlendirildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 10'a yükseldi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel