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Kızıltepe'de Öğrenciyi Kurtaran Öğretmen Güvenlik Kamerasına Yansıdı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Fırat İlkokulu'nda 11 yaşındaki Şahin Heciemin, teneffüs sırasında baygınlık geçirdi ve dili boğazına kaçtı. Okul müdür yardımcısı Hüseyin Kılınç'ın hızlı müdahalesi sayesinde çocuk kurtarıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde teneffüste baygınlık geçirip, dili boğazına kaçan Şahin Heciemin (11), müdür yardımcısı Hüseyin Kılınç'ın müdahalesi ile kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 17 Nisan'da Kızıltepe ilçe merkezindeki Fırat İlkokulu'nda meydana geldi. 4. sınıf öğrencisi Suriye uyruklu Şahin Heciemin, teneffüste oyun oynadığı sırada baygınlık geçirip, yere düştü. Dili boğazına kaçan Heciemin'i öğretmenleri fark etti. Okulun müdür yardımcısı Hüseyin Kılınç, öğrencinin yanına gelerek müdahalede bulundu. Kılınç, öğrencinin boğazına kaçan dilini eli ile çıkararak nefes almasını sağladı. Heciemin kendine gelirken, çağrılan ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan öğretmenin müdahale ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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