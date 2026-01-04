Haberler

Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, hakkında 15 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan ve 21 aranma kaydı bulunan firari hükümlü, yapılan operasyonla yakalandı. Hükümlü, çeşitli suçlamalardan ceza almıştı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, hakkında farklı suçlardan 21 aranma kaydı bulunan ve "Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme", "Vergi kanununa muhalefet", "Nitelikli dolandırıcılık" ile "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 15 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 3 milyon 295 bin 100 lira adli para cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
