Mardin'de Yaya Geçidinde Kaza: Bir Kadın Ağır Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 26 yaşındaki Nalin O. isimli kadına hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Nalin O. (26) isimli kadın ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra ilçenin Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 35 AUT 820 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Nalin O. isimli kadına çarptı. Yola savrulan kadın ağır yaralanırken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nalin O., tedaviye alındı. Polis, araç sürücüsünü ifadesinin alınması için emniyete götürdü, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
