Haberler

Otobüste epilepsi nöbeti geçiren yolcu koltuktan düştü; o anlar kamerada

Otobüste epilepsi nöbeti geçiren yolcu koltuktan düştü; o anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsünde epilepsi nöbeti geçiren 60 yaşındaki Veysi Y., hastaneye kaldırıldı. Nöbet anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsünde epilepsi nöbeti geçiren Veysi Y. (60), oturduğu koltuktan düştü. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan Veysi Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında kırsal Eymirli Mahallesi Gökçe Kavşağı'nda meydana geldi. Özel halk otobüsünde yolculuk yapan Veysi Y., epilepsi nöbeti geçirdi. Durumu fark eden diğer yolcular yardım etmeye çalışırken, otobüs şoförü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Veysi Y.'yi Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Veysi Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bu sırada olay, özel halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Veysi Y.'nin nöbet geçirerek koltuktan yere yığıldığı ve diğer yolcuların müdahale ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı

İran "Hazırlıklar tamam" diyor! ABD'ye bundan iyi mesaj verilemezdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Umut Bulut'tan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Yıllar sonra ses getirecek itiraf: Fenerbahçe'den 2 kez teklif aldım
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu

Yıllar sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
Görüşmeler başlıyor! Galatasaray'a Türk golcü

Milli yıldızı Galatasaraylı yapıyorlar
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı

Son dalgada kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararI
Umut Bulut'tan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Yıllar sonra ses getirecek itiraf: Fenerbahçe'den 2 kez teklif aldım
Manchester City'den Kocaelispor'a transfer: 2,5 yıllık imza atıldı

Manchester City'den Süper Lig'e transfer
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu

Acı acı yakarışları kimse duymayınca acı son kaçınılmaz oldu