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Mardin'de buğday tarlasında yangın

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday ekili alanda çıkan yangın, itfaiye ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 80 dönüm ekili alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde buğday ekili alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 80 dönüm ekili alan zarar gördü.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Işıklı Mahallesi'ndeki buğday ekili arazide, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahalle sakinleri de traktörleriyle yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 80 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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