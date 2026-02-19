Mardin'de ev yangını

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde apartman dairesinin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kızıltepe ilçesi merkez Yeni Mahalle 514'üncü sokaktaki Hacı Hamit Oğulları Apartmanın 3'üncü katında bulunan dairenin mutfak kısmında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerinde olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dairenin mutfağında hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı