Kızılırmak'ta kaybolan Murat'ı arama çalışmalarında 2'nci gün KAYSERİ'de, Kızılırmak Nehri'nde kaybolan Murat Göçmen'i (31) arama çalışmalarına, 2'nci günde de 100'e yakın personelle devam edildi. KAYSERİ'de, Kızılırmak Nehri'nde kaybolan Murat Göçmen'i (31) arama çalışmalarına, 2'nci günde de 100'e yakın personelle devam edildi. Olay, dün Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi Kızılırmak Nehri'nde meydana geldi. Murat Göçmen, askere gitmeden 3 gün önce, Kızılırmak Nehri'nin bulunduğu alana geldi. Montunu ve telefonunu Yamula Köprüsü'nde bırakan Göçmen, metrelerce yükseklikten suya atladı. Göçmen'in suya girdikten sonra gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Türkuaz Doğa Sporları arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin Göçmen'i bulmak başlattığı çalışmaya, havanın kararmasıyla ara verildi. Bu sabahtan itibaren devam edilen arama çalışmalarına, Konya ve Aksaray'dan gelen su altı arama kurtarma ekipleri de katıldı. Bölgede 100'e yakın kişiyle Murat Göçmen'i arama çalışmaları sürdürülüyor. Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel Murat Göçmen Kızılırmak Kocasinan Göçmen Güncel Haberler

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