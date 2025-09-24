Kızılırmak'ta Kadın Cesedi Bulundu

1) KIZILIRMAK'TA KADIN CESEDİ BULUNDU

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, Kızılırmak'ta Hatice S.'nin (51) cansız bedeni bulundu.

Avanos ilçesi çevreyolu üzerinde bulunan Kızılırmak'ın kenarında yürüyenler, suda hareketsiz bir kişinin olduğunu görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Botla suya giren ekipler, hareketsiz kişiyi kıyıya getirdi. Yapılan incelemede isminin Hatice S. olduğu belirlenen kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hatice S.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Avanos Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.