Kızılırmak Nehri'nde Düşen Genç Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde balık tutmak için nehre giren 17 yaşındaki Ramazan Taş, dengesini kaybederek suya düştü ve akıntıya kapılarak kayboldu. Yapılan arama çalışmalarının ardından genç gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne düşen 17 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.
İlçede 10 Ağustos'ta serpme ağ ile balık tutmak için bir arkadaşıyla Kızılırmak'a giren genç, dengesini kaybederek Kızılırmak'a düştü, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Kızılırmak'ta arama çalışması başlattı.
Yapılan aramalar sonucunda sabah saatlerinde Ramazan Taş'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel