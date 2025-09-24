Haberler

Kızılırmak Nehri'nde Cansız Bedeni Bulunan Kadın Kimliği Belirlendi

Kızılırmak Nehri'nde Cansız Bedeni Bulunan Kadın Kimliği Belirlendi
Nevşehir'in Avanos ilçesinde Kızılırmak Nehri'nde, 51 yaşındaki Hatice S.'nin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ceset otopsi için morga kaldırıldı.

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, Kızılırmak'ta Hatice S.'nin (51) cansız bedeni bulundu.

Avanos ilçesi çevreyolu üzerinde bulunan Kızılırmak'ın kenarında yürüyenler, suda hareketsiz bir kişinin olduğunu görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Botla suya giren ekipler, hareketsiz kişiyi kıyıya getirdi. Yapılan incelemede isminin Hatice S. olduğu belirlenen kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hatice S.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Avanos Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

