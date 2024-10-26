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Kızılırmak Nehri'nde Balık Ölümleri İnceleniyor

Kızılırmak Nehri'nde Balık Ölümleri İnceleniyor
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Çorum'un Uğurludağ ilçesindeki Kızılırmak Nehri'nde görülen balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen tarım ve orman ekipleri, numune alımı yaptı.

Çorum'un Uğurludağ ilçesinden geçen Kızılırmak'ın bir bölümünde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Nehrin Anbarcı köyü yakınlarındaki bölümüne balık tutmak için gelen vatandaşlar, çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğunu fark etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine Uğurludağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden bir ekip alana gelerek, incelenmek üzere Kızılırmak'tan ve ölü balıklardan numune aldı.

Laboratuvar ortamında yapılacak inceleme ile balık ölümlerinin sebebinin ortaya çıkarılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Murat Topal - Güncel

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