Kızılırmak Deltası'nda yılkı atları görsel şölen sunuyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yılkı atları görüntülendi.

Samsun'un Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında yer alan 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası, baharın gelişiyle hareketlendi.

Deltada 12 bin hektarı sulak alandan oluşan devasa ekosistem, 365 kuş türüne ve zengin yaban hayatına ev sahipliği yapıyor.

Samsun'un önemli ekosistemlerinden biri olan bölgede, sayıları 450'ye ulaşan yabani yılkı atları ve yeni doğan yavruları yeşil çayırlarda özgürce dolaşıyor.

Deltanın güzelliği ve yılkı atları, deltayı ziyaret edenlere eşsiz manzaralar sunuyor.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Delta Sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine, deltanın sadece kuşlara değil birçok canlıya ev sahipliği yaptığını belirtti.

Yılmaz, "Bu dönemlerde gelen ziyaretçilerimiz yabani yılkı atlarını görebiliyor. Sayıları 400 ila 450 arasında değişen yabani yılkı atları, bu dönemde gelen ziyaretçilerine yavrularıyla beraber görsel bir şölen sunuyor." dedi.

Ziyaretçilerin bölgeyi farklı ulaşım araçlarıyla gezebileceğini belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen üstü açık gezi otobüs turları, yine kapalı otobüsler hava şartlarına göre, akülü araçlarla, bisikletlerle yabani hayvanları da görebiliyorlar. Yeşillenmesiyle beraber baharın habercisi ak leylekler ve bitki örtüsünün yeşermesiyle yılkı atları, gelen ziyaretçilere yakın mesafeden fotoğraflama imkanı sağlıyor."