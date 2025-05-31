Kızılırmak Deltası'nda Doğanın Göz Alıcı Renkleri

Kızılırmak Deltası'nda Doğanın Göz Alıcı Renkleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'daki Kızılırmak Deltası, leylekler, mandalar, atlar ve develerle birlikte açan su papatyaları ile görsel bir şölen sunuyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan delta, doğal yaşamı ve ekolojik zenginlikleri ile dikkat çekiyor.

Kızılırmak Deltası'nda görsel şölen: Leylekler, mandalar, atlar, develer ve su papatyaları

SAMSUN - Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Kızılırmak Deltası'nda açan su papatyaları, özgürce dolaşan develer, atlar, mandalar ile yuvalarına dönen leylekler havadan görüntülendi.

Samsun'da bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti görsel şölen sunuyor. Bölgedeki doğal yaşamın bir parçası olan yılkı atları ve develer, geniş çayırlarda serbestçe dolaşırken, leylekler yuvalarında gözlemlenebiliyor. Mandalar ve su papatyalarıyla kartpostallık kareler sunan delta, doğal dokusunu koruyarak hem ekolojik hem kültürel zenginliğiyle ön plana çıkıyor. Görsel çeşitliliğin yanı sıra sessizliğin ve huzurun hakim olduğu alan, şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için de ideal bir destinasyon olarak öne çıkıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Güncel
Ankara Adliyesi'nde skandal! Zabıt katibi, UYAP'a sızıp savcıların adına karar verdi

Adliyede büyük skandal! UYAP'a sızıp savcıların adına karar verdi
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı

Son operasyonun perde arkası! Her şey kilit ismin itirafıyla başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Edin Dzeko, İstanbul'dan tek başına ayrıldı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor

Belediyelere yapılan son operasyon sonrası CHP harekete geçti
Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu

Bir dönemin efsanesiydi! Gülben Ergen son halini paylaştı
Bakanlığın yaptığı incelemesinde çok sayıda doktorun eksik vergi verdiği oraya çıktı

Bakanlık açıkladı! Bazı doktorların yaptığı pes dedirtti
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor

İşte belediyelere operasyonun en dikkat çeken ismi
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye

Gençlere hitap etti! İşte Erdoğan'ın "En büyük eserimiz" dediği adım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.