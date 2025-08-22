Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Yangın: 15 Dönüm Sazlık Alanı Zarar Gördü

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangında 15 dönümlük sazlık alan zarar gördü. Yangın, Doğanca Mahallesi'ndeki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

? Doğanca Mahallesi'nde yer alan Kuş Cenneti'nin sazlık alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

İhbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve orman işletme itfaiye ekipleri sevk edildi.

?Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 15 dönümlük sazlık alanın olumsuz etkilendiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
