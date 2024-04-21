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Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Su Papatyaları Masalsı Görüntüler Oluşturuyor

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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ilkbaharla birlikte açan su papatyaları masalsı görüntüler oluşturdu. Deltadaki Galeriç Ormanı, Türkiye'nin nadir su basar ormanı özelliğinin yanı sıra biyolojik çeşitlilik bakımından büyük bir zenginlik barındırıyor. Doğa tutkunları, makro ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere her sene binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ilkbaharla birlikte açan su papatyaları masalsı görüntüler oluşturdu.

Samsun'un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.

Deltadaki Galeriç Ormanı, Türkiye'nin nadir su basar ormanı özelliğinin yanı sıra biyolojik çeşitlilik bakımından büyük bir zenginlik barındırıyor.

Suyla kaplı bir zeminde yükselen ağaçlar ile suyun beyaz ve yeşille kaplı yüzeyi kuş ve doğa sesleriyle birleşince orman ziyaretçilerine bir masalın içindeymiş hissi yaşatıyor.

Bilinen 365 kuş türünün yaşadığı delta, doğa tutkunları, makro ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere her sene yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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