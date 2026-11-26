Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında son aylarda yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden kişilerin cenaze kalıntılarının takasına aracılık ettiğini bildirdi.

ICRC'nin yazılı açıklamasına göre, Yemen'de çatışan tarafların talebi üzerine 24-26 Kasım'da yapılan takas, Temmuz 2026'da çatışmaların yeniden tırmanmasından bu yana gerçekleştirilen ilk takas oldu.

Açıklamada, cenaze kalıntılarının Husilerin denetimindeki Zemar kentinden hükümet kontrolündeki Lahic'e, Lahic'ten de Sana'ya taşındığı aktarıldı.

Takas edilen cenazelerin sayısına dair bilgi paylaşılmazken, kimlik belirleme işlemlerini ilgili makamların yürüteceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca takasın, Yemen hükümeti ile İran destekli Husilerin Aralık 2025'te Umman'ın başkenti Maskat'ta, her iki taraftan yaşamını yitirenlerin cenaze kalıntılarına ilişkin imzaladığı ortak bildirinin ardından yapıldığı belirtildi.

Takasa ilişkin olarak Yemen hükümeti ve Husilerden henüz bir açıklama gelmedi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA