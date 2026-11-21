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Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), ülkelere "otonom silah sistemlerini düzenleyecek, yasal olarak bağlayıcı bir belgeyi acilen kabul etmeleri" yönündeki çağrısını yineledi.

ICRC, İsviçre'nin Cenevre kentinde 16-20 Kasım'da düzenlenen Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'nin 7. Gözden Geçirme Konferansı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Konferansın, otonom silah sistemlerini düzenleyecek, yasal olarak bağlayıcı bir araç için açık ve acil bir müzakere yetkisi konusunda anlaşmaya varamamış olmasından üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

2026 boyunca otonom silahların oluşturduğu endişelerin giderek daha da arttığı ve harekete geçme zorunluluğunun devam ettiği belirtilen açıklamada, yapay zeka sistemlerinin, onları geliştiren, test eden veya kullananların kontrolünün ötesinde hareket etme potansiyelini giderek daha fazla gösterdiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Yapay zeka destekli ve diğer otonom silahların geliştirilmesi ile kullanımı için net uluslararası kurallar oluşturmakta kaybedilecek zaman yok. ICRC ve diğer birçok kuruluş, yıllardır ülkeleri güç kullanımında insanların kontrolü elinde tutmasını ve hayati önem taşıyan kararların asla makinelere devredilmemesini sağlamaya çağırdı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bir fırsat kaçırılmış olsa da harekete geçme zorunluluğunun sürdüğü vurgulanan açıklamada, geçen hafta müzakereleri desteklediğini açıklayan devletlerin ezici çoğunluğunun güçlü bir işaret olduğu belirtildi.

Açıklamada, "(Ülkelerin müzakereleri desteklemesi) Bu, uluslararası toplumun bu silahların yarattığı ciddi insani, etik ve hukuki endişeleri gidermek için bir yol bulacağına dair umudumuzu güçlendiriyor. Ülkelere, otonom silah sistemlerini düzenleyecek, yasal olarak bağlayıcı bir belgeyi acilen kabul etmeleri yönündeki çağrıyı yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Konferans sonrası basın toplantısı düzenlendi

Konferansın sona ermesinin ardından İsviçre'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi ve Konferans Başkanı Julien Thöni ile BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Silahsızlanma İşleri Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenlemişti.

Thöni, buradaki konuşmasında "Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi, 10 yılı aşkın süredir devam eden tartışmaların ardından ölümcül otonom silah sistemlerine dair uluslararası bir hukuki metin üzerinde çalışma başlatma konusunda mutabakata vardı. Bu sürecin önümüzdeki 2 yıl içinde yürütülmesi öngörülüyor." demişti.

Nakamitsu ise "Konferansın gerçekleşmesinin ancak yaşanan usule ilişkin zorlukların aşılamaması nedeniyle herhangi bir gözden geçirmenin yapılamamış olmasının oldukça talihsiz bir durum olduğunu belirtmek isterim." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA