Kızılhaç, İsrail'in saldırdığı Lübnan'da bir sağlık personelinin öldürülmesini kınadı

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'da bir Lübnan Kızılhaçı personelinin öldürülmesini kınadı.

IFRC, İsrail'in saldırdığı Lübnan'da bir sağlık personelinin öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İnsani yardım görevini yerine getirirken aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybeden Lübnan Kızılhaçı'nın gönüllü acil yardım görevlisi Youssef Assaf'ın öldürülmesinden ötürü büyük üzüntü duyuyoruz. Bunu kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Assaf'ın, 9 Mart'ta Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentindeki Majdal Zoun'da hava saldırısının ardından etkilenen insanlara yardım eden Lübnan Kızılhaç'ın ambulans gönüllüleri arasında olduğu hatırlatılan açıklamada, Assaf'ın yaralıların tahliyesine yardım ederken ağır yaralandığı ve daha sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Assaf'ın ailesine ve sevdiklerine, ayrıca özverili bir meslektaşlarını kaybeden Lübnan Kızılhaçı'na, gönüllülerine ve personeline en derin taziyelerimizi sunuyoruz." denildi.

Lübnan'da saldırılar nedeniyle risklerin sürdüğü vurgulanan açıklamada, Lübnan Kızılhaçı'nın buna rağmen devam eden saldırılardan etkilenen ve evlerinden edilen insanlara destek vererek hayati insani hizmetler sunmaya devam ettiğine işaret edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 64 artarak 634'e, yaralı sayısının 1586'ya yükseldiğini açıklamıştı.