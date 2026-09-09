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Kızılhaç: Avrupa'da sıcak hava dalgaları sırasında yaklaşık 35 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor

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Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, bu yaz Avrupa genelinde yaşanan sıcak hava dalgaları nedeniyle yaklaşık 35 bin kişinin hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, bu yaz Avrupa genelinde yaşanan sıcak hava dalgaları nedeniyle yaklaşık 35 bin kişinin hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Chapagain, konuya ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Sıcak hava dalgalarının iklim krizinin "sessiz katilleri" olduğunu belirten Chapagain, "Bu yaz Avrupa genelinde yaşanan sıcak hava dalgaları sırasında yaklaşık 35 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor." ifadesini kullandı.

Chapagain, IFRC'nin Aşırı Sıcak Girişimi aracılığıyla felaketler yaşanmadan önce toplulukların hazırlık yapmasına ve uyum sağlamasına yardımcı olduğunu kaydetti.

Genel Sekreter Chapagain, çözümleri paylaşmak ve yerel öncülükteki iklim eylemlerini hızlandırmak için IFRC tarafından 16 Eylül'de düzenlenecek İklim Eylemi Zirvesi'ne katılım çağrısı da yaptı.

Kaynak: AA
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