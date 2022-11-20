Kızılelma insansız savaş uçağı hangardan çıktı! Taksi ve koşu testlerini başarıyla tamamladı

Türkiye'nin insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, hangardan çıktı. T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın pistteki görüntülerini ilk defa paylaştı. Baykar'dan yapılan açıklamada "Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın taksi ve koşu testini başarıyla tamamladı" denildi.

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Baykar Teknoloji, birkaç aydır üzerine çalıştığı Milli insansız hava aracı Kızılelma için önemli bir adımı daha aştı. Baykar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın taksi ve koşu testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

SELÇUK BAYRAKTAR GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından Kızılelma'ya dair bir video yayınladı. Görüntülerde uçağın sorunsuz bir şekilde ilerlediği görülüyor. Bayraktar'ın Kızılelma paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.

DENİZAŞIRI GÖREVLERDE ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

Öte yandan Türkiye'nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol alacak.

KIZILELMA'NIN ÖZELLİKLERİ

Kızılelma birçok özelliği ile de dikkat çekiyor. Uçağın özellikleri arasında, 1500 kilogram faydalı yük kapasitesi, gelişmiş özellikler, otomatik iniş ve kalkış, düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti, görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme, AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık yer alıyor.