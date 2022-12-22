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Kızılelma'yı inceleyen Yunan spikerin sözleri canlı yayına damga vurdu

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Geçtiğimiz hafta ilk uçuşunu gerçekleştiren Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma Yunanistan'da da gündem oldu. Kızılelma'yı inceleyen Yunan spikerin canlı yayında kendisinin bir vatansever olduğunu belirterek, Kızılelma üzerine konuşmayı bitirmek istediğini söylemesi dikkat çekti.

T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar Selçuk Bayraktar, 14 Aralık'ta Kızılelma insansız savaş uçağının ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar, "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." ifadelerini kullandı. Tüm dünyada yankı uyandıran Kızılelma, Yunan televizyonlarının da bir numaralı gündemi oldu.

Bayraktar Kızılelma'yı inceleyen bir Yunan spikerin sözleri canlı yayına damga vurdu. Kızılelma'nın görüntülerinin yayınlandığı programda Yunan spiker kendisinin bir vatansever olduğunu belirterek, Kızılelma üzerine konuşmayı bitirmek istediğini söyledi.

Kızılelma'yı inceleyen Yunan spikerin sözleri canlı yayına damga vurdu

Geçtiğimiz günlerde ilk defa hangardan çıkan uçağın görüntülerini yine Bayraktar paylaşmıştı. Bayraktar paylaşımında, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın teker kesme testini başarıyla tamamladığını duyurmuştu.

Öte yandan Türkiye'nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol alacak.

Kızılelma'yı inceleyen Yunan spikerin sözleri canlı yayına damga vurdu

Kızılelma birçok özelliği ile de dikkat çekiyor. Uçağın özellikleri arasında, 1500 kilogram faydalı yük kapasitesi, gelişmiş özellikler, otomatik iniş ve kalkış, düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti, görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme, AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık yer alıyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (3)

Doğuş:

Benim anlamadığım bu proje neden her aşaması göz önünde yapılıyor. Bunlar soru işareti yaratıyor

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ENGİN :

İLK YUNANİSTANI VURARAK BAŞLASIN GÖREVE

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Blackened:

Konusmayi kesmek istiyorum deyip sonrasinda söyledikleri içlerinde bulundukları ruh halini gösteriyor. "Bunlarla birgün yuzlesecegiz" derken yüzünün hali herşeyi anlatıyor"

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