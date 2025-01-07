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Kızıldeniz'in Gece Dalışında Eşsiz Görüntüler

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Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Kızıldeniz'in renkli ve çeşitli canlılarını gece dalışı sırasında kayda aldı. Gece dalışları, gündüz görülemeyen birçok özel türü keşfetmeye imkan tanıyor.

Afrika ve Asya kıtaları arasında yer alan Kızıldeniz'deki renkli su altı dünyası, su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan tarafından gece görüntülendi.

Kızıldeniz, stratejik ve tarihi öneminin yanı sıra eşsiz canlı çeşitliliğiyle hem bilim dünyası hem de dalış turizmi için eşi benzeri olmayan bir yer olarak dikkati çekiyor.

Dalış literatüründe de özel bir öneme sahip olan ve uzmanlık gerektiren gece dalışı sayesinde gündüz dalışlarında görülemeyen birçok balık ve canlı türü kayıt altına alınabiliyor.

Ceylan da Kızıldeniz'in farklı bölgelerinde yaptığı gece dalışlarında renkli su altı dünyasını görüntüledi.

Dalışta iskorpit, ateş mercanı, müren balığı, aslan balığı, balon balığı, taş balığı ve papağan balığı gibi farklı türlerin yaşamları kayıt altına alındı.

Mercan resiflerinin etrafında yüzen balıklar izlemeye değer görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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