Haberler

Kızıldeniz’de Suudi Arabistan’a ait gemi hedef alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kızıldeniz’de seyir halindeki Suudi Arabistan’a ait bir geminin hedef alındığı, saldırıda geminin gövdesinde hafif hasar meydana geldiği bildirildi.

Kızıldeniz'de seyir halindeki Suudi Arabistan'a ait bir geminin hedef alındığı, saldırıda geminin gövdesinde hafif hasar meydana geldiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın, Ulaştırma Genel Otoritesinden yetkili bir kaynağa dayandırdığı habere göre, gemi ile mürettebatının güvende olduğu teyit edildi.

Hedef alınan geminin, kontrollerin ardından varış noktasına doğru seyrine devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA
Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi

Küresel piyasalar için önemi büyük! Peş peşe böyle vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

M çiçeği virüsü Madagaskar'da 3 binden fazla kişiye bulaştı

Dünya alarma geçti: Korkunç salgında bilanço ağırlaşıyor

Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP'den istifa etti

İşte Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Başsavcı Kerim Han'ı görevden aldı

Netanyahu ile ilgili aldığı karar, başsavcıya pahalıya patladı
Videosu 2 günde 100 milyon izlendi! Dünyanın gündemine oturan o kız konuştu

Videosuyla dünyada gündem olan o genç kız sessizliğini bozdu

Kanser hastasını zehirleyen peynir skandalı

Kanser hastasını zehirlediler, yetmedi skandal teklifte bulundular
LeBron James coşkusu Pennsylvania'yı sardı: Vali resmi tatil ilan etti

Sanki devlet başkanı! Transferine resmi tatil ilan edildi
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme