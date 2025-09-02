Kızılcapınar Barajı'nda Su Seviyesi Kritik Eşikte

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde içme suyu sağlanan Kızılcapınar Barajı'nda su seviyesinin 100 kotun altına düşmesi sonucu terk edilmiş yapılar ortaya çıktı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ova köyü Kızlar çayı üzerine inşa edilen 36 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesinin azalmasıyla baraj havzasındaki yapılar gün yüzüne çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca, yağışların azalmasıyla baraj seviyesinde düşüşlerin hızlandığını, suyun dikkatli kullanılmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Koca, Türkiye'deki günlük kişi başı su tüketiminin Avrupa'ya göre oldukça yüksek olduğuna değinerek, "Elbette su kaynaklarımız sınırsız değil. Ülke genelinde suyun tasarruflu kullanımı ile ilgili çalışmalar yürütülüyor. Kentimizde de özellikle yaz aylarında tüketim artıyor, yağışların da azalmasıyla barajda kritik seviyelere iniyoruz. Karadeniz Ereğli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan barajda da doluluk oranı bu yıl yağışların yetersiz kalması nedeniyle eylül ayı itibariyle yeniden 100 kotunun altına indi." ifadelerini kullandı.

Meteorolojik veriler doğrultusunda eylül ayında da yağış beklenmediğini, sıkıntı yaşamamak için su kullanımlarında daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Gereksiz yere muslukları açık bırakmamak, bahçe sulamalarını kontrollü yapmak, araç yıkamada suyu ölçülü kullanmak gibi günlük hayatta alınacak tedbirlerle hem kendi geleceğimize hem de kentimizin su güvenliğine katkıda bulunmuş oluruz. Vatandaşlarımızdan suyu tasarruflu kullanmalarını ve israf etmemelerini rica ediyoruz."