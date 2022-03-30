Kızılcahamam'da "Umut" oyunu seyirciyle buluştu

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Mamak Belediyesi tiyatro ekibinin sahnelediği Nuri Pakdil'in "Umut" eseri, Kızılcahamam'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İlçedeki tiyatro ve toplantı salonunda sahnelenen "Umut" oyunu, insanın kent ile doğaya ters düşüşünü ve kişilere yansıyan soyut taraflarını konu alıyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, Kızılcahamamlılarla izlediği 'Umut' oyununun seyircisinden tam not aldığını belirtti.

Belediyenin ilçede eğitim, kültür, sanat, ve spor faaliyetlerine devam ettiğini aktaran Acar, "Bugün, Mamak Belediyesi tiyatro ekibini ilçemizde misafir ettik. Ayrıca, büyük bir sevinçle karşılamaya hazırlandığımız Ramazan ayı boyunca, Kızılcahamam Belediyesi tiyatro ekibimizin birbirinden güzel oyunları vatandaşlarımızla buluşacak." ifadesini kullandı.