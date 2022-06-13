Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, kızının nikahını kıydı
AA - Osman Karaslan - Güncel
Ankara'nın Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, kızı Sare Seyma Acar'ın nikahını kıydı.
Ankara'nın Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, kızı Sare Seyma Acar'ın nikahını kıydı.
Adem Özbekler Kültür Merkezi'ndeki nikah töreninde, Belediye Başkanı Acar, kızı Sare Seyma Acar ile Ahmet Tuğran'ın nikahını kıydı.
Başkan Acar, kızının nikahını kıymanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, hayırlı, uğurlu olmasını diledi.
Kızı Şeyma Acar da kendisi için mutlu bir gün olduğunu ifade etti.
Çifte evlilik cüzdanını, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler verdi.
AA / Osman Karaslan - Güncel