Kızılay, Yoğun Kar Yağışında Yolda Kalan Vatandaşlara Yardım Eli Uzattı
Muş-Diyarbakır Kulp yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlara Türk Kızılay ekipleri su, kek ve meyve suyu ikramında bulundu.
Muş'ta Türk Kızılay ekipleri, kar yağışından dolayı yolda kalan vatandaşlara ikramda buldu.
Türk Kızılay Muş Bölge Afet Müdahale Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Muş-Diyarkabır Kulp yolunda yoğun kar yağışından dolayı bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye giden Türk Kızılay ekipler, yolda kalanlara su, kek ve meyve suyu ikram etti.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel