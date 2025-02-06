MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi

MHP lideri Bahçeli ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu
Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi

20 ilimizde eğitime kar engeli
'Çekdar' çetesi çökertildi! Tüyler ürperten işkence yöntemi savcılık yazısında ortaya çıktı

6 saat boyunca devam etmişler! Tüyler ürperten işkence yöntemi
Trump'ın koltuğa oturur oturmaz imzaladığı kararname iptal edildi

Trump'ın kararnamesi iptal edildi

Kızılay, Yoğun Kar Yağışında Yolda Kalan Vatandaşlara Yardım Eli Uzattı

Kızılay, Yoğun Kar Yağışında Yolda Kalan Vatandaşlara Yardım Eli Uzattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş-Diyarbakır Kulp yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlara Türk Kızılay ekipleri su, kek ve meyve suyu ikramında bulundu.

Muş'ta Türk Kızılay ekipleri, kar yağışından dolayı yolda kalan vatandaşlara ikramda buldu.

Türk Kızılay Muş Bölge Afet Müdahale Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Muş-Diyarkabır Kulp yolunda yoğun kar yağışından dolayı bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye giden Türk Kızılay ekipler, yolda kalanlara su, kek ve meyve suyu ikram etti.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
img

Şehit binbaşının son görüntüleri
img

Süper Lig'e geri dönüyor! İşte anlaştığı takım
img

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin yeni askeri projesi Çin'i panikletti

Türkiye'nin yeni askeri projesi Çin'i panikletti
Fatih Portakal ekranlara veda ediyor

Fatih Portakal, ekranlara veda ediyor
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

Ünlü şirketin CEO'suna tüm Türkiye'nin önünde sitem etti
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.