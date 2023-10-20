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Kızılay, Soma'daki ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yaptı

Manisa'nın Soma ilçesinde Türk Kızılay Soma Şubesi tarafından kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı. Şube yönetimi ve gönüllüler, okulları ziyaret ederek ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafetlerin teslimini gerçekleştirdi.