Kızılay, Soma'daki ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yaptı
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Manisa'nın Soma ilçesinde Türk Kızılay Soma Şubesi tarafından kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı. Şube yönetimi ve gönüllüler, okulları ziyaret ederek ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafetlerin teslimini gerçekleştirdi.
Manisa'nın Soma ilçesinde Kızılay tarafından kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımında bulunuldu.
Türk Kızılay Soma Şubesi'nden yapılan açıklamada, şube yönetimi ve gönüllülerin kırsal mahallelerdeki okullar ziyaret ettiği belirtildi.
Ziyaretlerde ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmesi için okul müdürlerine kıyafetlerin teslim edildiği ifade edildi.
Kaynak: AA / Güncel