Kızılay Milli İrade Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği (2) - Haberler

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Kızılay Milli İrade Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği (2)

AA - Çağrı Korucu - Güncel
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Ankara Kızılay Milli İrade Meydanı Grup Zahid'in ilahi dinletisi AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın ilahi söylemesi AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması ANKARA -...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Ankara Kızılay Milli İrade Meydanı

Grup Zahid'in ilahi dinletisi

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın ilahi söylemesi

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in konuşması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması ANKARA - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ankara Kızılay Milli İrade Meydanı'nda program düzenlendi.

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AA / Çağrı Korucu - Güncel

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