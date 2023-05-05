Kızılay Meydanı'nda demokrasi panayırı

ANKARA - Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda siyasi partiler propaganda çalışmalarını son sürat devam ettiriyor. Meydanda yan yana dizilen siyasi parti temsilcileri, demokrasi şöleni ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine az bir süre kala siyasi partiler de kurdukları stantlarla seçim çalışmalarını sürdürüyor. Partilerin sırayla yan yana dizildiği 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda da kurulan stantlar demokrasi şöleni havasını oluşturuyor. Siyasi mecrada birbirine farklı görüşleriyle tanınan Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi ve İYİ Parti'nin stant görevlileri, dostane bir ortam olduğunu ve birbirleri ile sohbet ettiklerini söylediler.

"Demokrasi kültürünün ülkemizde gelişmiş olması bizi fevkalade memnun ediyor"

Yeniden Refah Partisi Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kaderli, Türkiye'de oluşan bu demokrasi kültüründen memnun olduklarını söyledi. Kaderli, "Tabii çok kıymetli bir atmosfer. Farklı amblemler ve farklı siyasi kimliklere sahip olmamıza rağmen biz bu seçim atmosferinde farklı idealler doğrultusunda çok kardeşçe bir atmosfer içerisinde, neredeyse panayır havasında stant çalışmaları yürütüyoruz. Bu çok kıymetli ve bu demokrasi kültürünün ülkemizde gelişmiş olması bizi fevkalade memnun ediyor. Bütün siyasi partilerle diyalog kurmaktan ve onları ziyaret etmekten, onlara selam vermekten hiçbir şekilde imtina etmiyoruz. Tam tersi hem bizim onlara hem de onların bize ziyaretleriyle çok dostane bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

Seçim çalışmasını sürdüren Zafer Partisi'nin stant görevlisi Tülin Oğan ise, diğer partilerin görevlileriyle selamlaştığını söyleyerek, bu günlerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirtti. Oğan, "Çok güzel. Herhangi bir sıkıntımız yok. Demokrasi havasında geçiyor. İnsanların ilgisi güzel. Herkes kendi işine bakıyor. Sohbet ediyoruz ve stantlar arasında selamlaşıyoruz. Demokrasi açısından olması gereken şey. Güzel yaşıyoruz tüm bunları" dedi.

Meydanda seçim propagandasını sürdüren İYİ Parti'nin stant görevlileri ise Türkiye için gençlerin kardeşçe bir şekilde broşür dağıttığını ve bu durumdan da halkın memnun olduğunu ifade ettiler.

Siyasi partiler, 14 Mayıs'taki seçimlere bir gün kala propaganda çalışmalarını sona erdirecek.