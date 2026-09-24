Kızılay, Havza'da kreş ve okullarda öğrencilere afet eğitimi verdi

Türk Kızılay Samsun Afet Müdahale Merkezi tarafından Havza ilçesinde öğrencilere yönelik "Afet Farkındalığı ve Kızılay" eğitimi verildi.

Eğitim çalışmaları kapsamında Türk Kızılay Samsun Afet Müdahale Merkezi tarafından Genç Kızılay Havza Şubesi iş birliğinde öğrencilere yönelik yaş gruplarına uygun olarak afet farkındalığı eğitimi düzenlendi.

Afet Müdahale Merkezi uzman personeli Kemal Yıldız ve Muhammed Taha Küçük tarafından ilçede özel bir kreş, Havza Anaokulu ve Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen eğitimlerde öğrencilere afet nedir, afet türleri, afetlerde yapılması gerekenler, Kızılayın tanımı, görevleri ve yürütmüş olduğu çalışmalar hakkında bilgi aktarıldı.

Eğitim programlarına Türk Kızılay Havza Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu, Genç Kızılay Havza Şube Başkanı İrem Uyaroğlu ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA