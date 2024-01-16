Kızılay Hakkari Şubesi Olumsuz Hava Koşullarında Yardım Dağıttı

Kızılay Hakkari Şubesince, son günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan sürücü ve vatandaşlara kumanya ve çorba dağıttı.

Kızılay Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak kara yolundaki Güldere köyü yakınlarında bazı sürücüler yolda kaldı.

Bölgeye giden Şube Başkanı Recep Bozkurt ve gönüllüler, sürücülere çay ve çorba ikram etti.

Kızılay gönüllüleri, Hakkari-Yüksekova kara yolundaki Yeniköprü yakınlarında zaman zaman kaya düşmesi sonucu kapanan yolda bekleyenler ile Şemdinli yolunda kar nedeniyle yolda kalan vatandaş ve sürücülere kumanya ve çorba dağıttı.