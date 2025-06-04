Kızılay Gönüllüleri, Kurban Bayramı İçin Köy Çocuklarını Sevindirdi

Kızılay Gönüllüleri, Kurban Bayramı İçin Köy Çocuklarını Sevindirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi gönüllüleri, Kurban Bayramı öncesi köy çocuklarına saç bakımı yaparak ve etkinlikler düzenleyerek sevgi ve dayanışma örneği sergiledi. Çocuklara hediyeler dağıtıldı, müzik eşliğinde eğlenceler düzenlendi.

Ağrı'da, Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi gönüllüleri Kurban Bayramı için kuaförler eşliğinde köy çocuklarının saç bakımını yapıp etkinliklerle sevindirdi.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi, ihtiyaç sahiplerine yardımların yanında sosyal projeleri de hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda gönüllü kuaförler eşliğinde Güllüce köyünü ziyaret eden ekipler, çocukların yüzünü boyayıp ardından saç bakımını yaptı.

Gönüllüler, palyaço ve müzik eşliğinde halay çekip sevindirdikleri çocuklara hediye verip ikramlarda bulundu.

Kuaför Barış Özdemir, AA muhabirine, herkesin her meslekte iyilikte bulunabileceğini söyledi.

Kurban Bayramı öncesi çocukları mutlu etmek istediklerini belirten Özdemir, "Amacımız dayanışmaya vesile olmak ve köy çocuklarının mutluluğuna tanıklık etmektir. Çocukların anne ve babalarının hayır dualarını almak istiyoruz. Kızılay ile köy köy dolaşıp böyle etkinliklerde bulunuyoruz. Kuaför arkadaşlarımız da böyle bir etkinlik yaparak dayanışmaya vesile olabilirler." diye konuştu.

Köy muhtarı Kerem Özdemir ise etkinlikten dolayı çocukların çok mutlu olduğunu dile getirerek, gönüllülere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fatih Çekim - Güncel
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor

Avrupa ülkesinde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük operasyon
Papara hesaplarına inceleme başlatıldı, bakiyeler bloke edildi

Papara kullananlar dikkat! Bakiyeler bloke edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pazarcılarla müşteri birine girdi! Kasa ve sopalar havada uçuştu

Pazarcılarla müşteri birine girdi! Kasa ve sopalar havada uçuştu
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe'nin yıldızları yönetime resti çekti: Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin yıldızları yönetime resti çekti
Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba

Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi, fiyatı yine de ucuz geldi
Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi

Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.