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Kızılay gönüllüleri Kocasinan Beyazşehir İlkokulu öğrencilerine pamuk şeker dağıttı

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Kızılay gönüllüleri Kocasinan Beyazşehir İlkokulu öğrencilerine pamuk şeker dağıttı
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Kocasinan Beyazşehir Borsa İstanbul İlkokulu Kızılay Kulübü üyesi 4/B sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri, farkındalık için okullarına Kızılay'ı davet etti. Gönüllüler öğrencilere Kızılay hakkında bilgi verdi, bahçede pamuk şeker ikram edildi ve öğrenciler etkinliklerle eğlendi.

Türk Kızılay gönüllüleri, farkındalık oluşturmak amacıyla ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Kocasinan Beyazşehir Borsa İstanbul İlkokulunun Kızılay Kulübü üyesi 4/B sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri, okullarına Türk Kızılayı davet etti.

Okula gelen Türk Kızılay gönüllüleri, öğrencilere Türk Kızılayı ile ilgili bilgi verdi.

Bilgilendirmenin ardından okul bahçesinde öğrencilere pamuk şeker yapılarak ikram edildi, öğrenciler çeşitli etkinliklere katılarak eğlendi.

Kaynak: AA
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